Trani, accoltellato durante una rissa: morto un 18enne

1 minuto per la lettura

Una rissa tra coetanei a Trani è sfociata in tragedia: accoltellato un 18enne, morto per le gravi ferite. Si indaga sull’accaduto

Tragedia nella notte nel centro di Trani: un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa. Lo scontro, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe coinvolto due comitive di giovani, è finito nel sangue nonostante la corsa in ospedale e i soccorsi dei sanitari. Sull’episodio indagano ora i Carabinieri per risalire ai responsabili.

La vittima è un 18enne, accoltellato durante la rissa avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani e l’altro proveniente dalla vicina Andria. La vittima è stata raggiunta alla schiena dalle coltellate, che si sono rivelate fatali. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Trani, il 18enne è stato successivamente trasferito all’ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili e comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.