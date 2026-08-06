Mesagne, caduta dal secondo piano: grave una bambina di 6 anni

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Bambina di sei anni è caduta dal secondo piano a Mesagne: è ricoverata in codice rosso a Brindisi. Indagini in corso.

Un grave incidente si è verificato nelle ultime ore di oggi, 6 agosto 2026, alla periferia di Mesagne, nel Brindisino, trasformando una normale giornata in un incubo per una famiglia locale. Una bambina di soli sei anni è precipitata dalla finestra di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina residenziale di Mesagne. Un volo drammatico da un’altezza stimata intorno ai sette metri che ha lasciato la piccola al suolo con traumi gravissimi, facendo immediatamente scattare l’allarme.

LA CADUTA DELLA BAMBINA DA SETTE METRI, ERA NELLA CASA DEI NONNI A MESAGNE

Secondo le prime ricostruzioni raccolte, la bambina si trovava all’interno dell’abitazione dei nonni al momento dell’accaduto. In circostanze ancora da chiarire ed esaminare nei dettagli, la piccola sarebbe finita oltre la finestra, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. Il violento impatto con il suolo ha richiamato l’attenzione dei familiari e dei residenti della zona, che hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi d’emergenza. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente: sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza. Constatata la gravità della situazione, i medici hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente per poi disporre il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

INDAGINI ED ACCERTAMENTI DELLA POLIZIA IN CORSO

Parallelamente ai soccorsi sanitari, nella palazzina teatro del dramma sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Mesagne. Le forze dell’ordine hanno avviato tutti i rilievi del caso ed eseguito i primi sopralluoghi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, al fine di accertare eventuali responsabilità e chiarire le modalità che hanno portato alla caduta della bimba.