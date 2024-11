Brindisi, incendio in deposito di rifiuti: indagini sulla gestione

1 minuto per la lettura

Un incendio in un deposito di rifiuti ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per oltre 48 ore nella zona industriale di Brindisi.

BRINDISI- Sono proseguiti senza sosta per oltre 48 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato venerdì 22 novembre 2024, all’interno del deposito dell’azioda “Tmm demolizioni”. Il deposito si trova nella zona industriale di Brindisi. Nei due giorni i quadre di vigili del fuoco si sono alternate senza tregua per domare le fiamme. L’incendio ha avvolto un’area di oltre due ettari, interessando un ingente quantitativo di rifiuti speciali e non, tra cui olii esausti, parti di automobili e altro materiale.

A seguire l’evolversi dell’incendio ci sono state il comune di Brindisi, la Prefettura e l’Arpa (agenzia regionale per l’Ambiente) che già da venerdì ha eseguito le prime verifiche rilevando nella zona interessata al rogo valori superiori alla medio delle polveri sottili Pm10. L’attività dell’Arpa e quello che emergerà dai riscontri dei vigili del fuoco confluiranno nell’inchiesta della procura di Brindisi che sarà aperta per accertare non solo le cause ma anche la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti presenti nelle aree dell’azienda. L’incendio al deposito rifiuti ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini di Brindisi, che temono per la loro salute e per l’ambiente.