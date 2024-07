Operazione Recover: 13 arresti per traffico di droga e tabacchi

2 minuti per la lettura

L’operazione “Recover” dei Carabinieri di Trani ha portato all’arresto di 13 persone coinvolte in un vasto traffico di droga e sigarette di contrabbando.

Un’operazione straordinaria dei carabinieri di Trani ha portato all’arresto di 13 persone coinvolte in un vasto traffico di droga e sigarette di contrabbando. Le forze dell’ordine hanno agito all’alba di questa mattina, colpendo una rete criminale che operava principalmente nel porto di Bisceglie, nel nord Barese.

L’indagine, denominata “Recover”, è iniziata nel giugno di due anni fa e ha rivelato una complessa organizzazione criminale che sfruttava la complicità di alcuni pescatori locali per importare sostanze stupefacenti e tabacchi lavorati esteri. Gli arresti sono avvenuti in diverse località, coinvolgendo quattro persone che ora sono in carcere e nove poste agli arresti domiciliari. Tra gli arrestati, figurano anche due donne.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE RECOVER

La rete di traffico smantellata comprendeva per lo più individui residenti nella zona, ad eccezione di un arrestato residente a Desio, in Lombardia. Durante l’operazione, i carabinieri hanno sequestrato ingenti quantitativi di droga e tabacchi, confermando la portata del traffico illecito gestito dagli indagati.

COLLABORAZIONE TRA REPARTI SPECIALIZZATI

L’operazione, coordinata dalla Procura di Trani, ha visto la partecipazione di diverse unità specializzate dei carabinieri: lo squadrone eliportato carabinieri cacciatori Puglia, il sesto nucleo elicotteri carabinieri di Bari, il nucleo cinofili di Modugno e la compagnia carabinieri di Desio. Il supporto aereo e terrestre ha permesso di monitorare e intercettare i movimenti dei contrabbandieri con precisione, garantendo il successo dell’operazione.

CONFERENZA STAMPA

I dettagli dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Trani, saranno resi noti alle 11.00 di questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il comando provinciale dei carabinieri di Trani. L’attesa è alta per conoscere i particolari di un’operazione che rappresenta un duro colpo per la criminalità locale e un passo avanti nella lotta contro il traffico di droga e il contrabbando di sigarette.