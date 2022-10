Pregiudicato ferito a colpi di pistola a Calimera, è grave

1 minuto per la lettura

Un 56enne di Calimera (Lecce) è stato raggiunto da colpi di pistola ieri sera. Si tratta di Giovanni Doria, con precedenti nel settore dei furti nelle abitazioni. È rimasto ferito in maniera grave, colpito da tre colpi di pistola all’addome e alle gambe e ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

L’uomo si trovava in via Basilicata, in un zona di Calimera non distante dalla stazione dei carabinieri che ora indagano sull’accaduto. . A sparare sarebbe stata una persona che è scesa da un’automobile nera sulla quale è poi fuggita. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio.