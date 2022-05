Sanità in Puglia, boom di accessi ai pronto soccorso

1 minuto per la lettura

Boom di accessi ai pronto soccorso della Puglia nelle ultime due settimane: si sono registrati quasi 2.500 accessi al giorno. Un nuovo incremento del numero di pazienti che ha creato lunghe attese e disagi.

In 14 giorni, dal 24 aprile al 7 maggio, ultimo giorno di rilevazione Agenas, in Puglia sono state assistite 34.658 persone, per una media di 2.475 accessi al giorno, contro una media di 1.900 circa nel periodo precedente.

Due i picchi registrati, il 27 aprile con 2.990 pazienti e il 3 maggio con 2.886 accessi.