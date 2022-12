Incidenti stradali in Puglia, 96 morti nei primi 6 mesi del 2022

1 minuto per la lettura

Nel primo semestre del 2022 in Puglia sono morte 96 persone in incidenti stradali. A rivelarlo sono i dati provvisori trasmessi all’Asset (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) Puglia dalle forze dell’ordine.

Incidenti stradali in aumento, in regione. Nei primi sei mesi dell’anno sono avvenuti 4.507 incidenti stradali con lesione. Di questi, 87 sono stati mortali (con 7 plurimortali).

Circa 6.900, invece, i feriti. Rispetto al primo semestre 2021 si registra un incremento del 16% per gli incidenti con lesione e del 20% per il numero di feriti.

Stando al report, è in leggero decremento (-3,3%) il numero degli incidenti mortali e dei deceduti (-1,0%).

Nel primo semestre 2022, il 71% dei sinistri ha coinvolto due o più veicoli che hanno causato il 48% dei decessi e il 77% dei feriti; il 18% degli incidenti ha coinvolto un solo veicolo (fuoriuscita) che hanno provocato il 39% dei morti ed il 15% dei feriti; l’11% dei sinistri ha coinvolto i pedoni registrando il 13% dei morti e l’8% dei feriti.

