Carcere di Foggia al collasso: sovraffollamento oltre il 210%

1 minuto per la lettura

Il Sappe lancia l’allarme per il carcere di Foggia: «situazione insostenibile, serve intervento urgente», sovraffollamento oltre il 210%, letti e materassi introvabili. L’articolo 27 della Costituzione disatteso.

FOGGIA- Il carcere di Foggia è al collasso. Con 642 detenuti presenti a fronte dei 300 posti disponibili, la struttura penitenziaria si trova a fronteggiare un sovraffollamento che supera il 210%, ben oltre la media regionale del 165%. A lanciare l’allarme è il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), che denuncia una situazione insostenibile e chiede un intervento urgente.

«Letti e materassi sono quasi introvabili», afferma il segretario nazionale del Sappe, Federico Pilagatti, sottolineando le condizioni disumane in cui versano i detenuti. «In tante occasioni – prosegue Pilagatti – le più importanti cariche Istituzionali e politiche del nostro Paese hanno citato l’articolo 27 della Costituzione che prevede che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Purtroppo nella pratica tutto ciò diventa aleatorio poiché a un problema di sovraffollamento effettivo delle nostre carceri si aggiunge una non corretta gestione dei detenuti sparsi nelle varie regioni».

Il Sappe denuncia non solo il sovraffollamento nel carcere di Foggia, ma anche la carenza di risorse materiali, come letti, materassi e coperte, che sarebbero «quasi terminati». Una situazione che rende ancora più difficile la gestione dei detenuti e compromette la loro dignità. Il sindacato torna quindi a sottolineare la «necessità di interventi urgenti» per risolvere le criticità del carcere di Foggia e garantire il rispetto dei diritti dei detenuti. La situazione di sovraffollamento, infatti, non solo viola l’articolo 27 della Costituzione, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza degli agenti penitenziari e degli stessi detenuti.