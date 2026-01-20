Peschici, assalto con esplosivo al bancomat: Banditi fuggono con l’incasso

1 minuto per la lettura

Assalto con esplosivo al bancomat di Peschici: ladri in fuga col bottino, indagano i Carabinieri. Il sindaco «Due assalti in circa dieci anni».

PESCHICI (FOGGIA) – Notte di paura oggi 20 gennaio 2026 nel cuore del Gargano, dove una banda di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico della banca BPM in corso Garibaldi di Peschici. Un’esplosione violentissima ha scosso il centro cittadino, consentendo ai banditi di fuggire con un bottino ancora in fase di quantificazione.

L’ESPLOSIONE, L’ASSALTO AL BANCOMAT DI PESCHICI E IL BOTTINO

I ladri sono entrati in azione utilizzando una potente carica esplosiva per sventrare il dispositivo. Dopo la deflagrazione, i malviventi sono riusciti a prelevare il denaro contante contenuto all’interno e a dileguarsi rapidamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno avviato le indagini e i rilievi per risalire all’identità dei responsabili, e i Vigili del Fuoco per la necessaria messa in sicurezza dell’area.

IL COMMENTO DEL SINDACO: “DUE ASSALTI IN DIECI ANNI”

Il primo cittadino di Peschici, Luigi D’Arenzo, ha espresso profonda amarezza per l’accaduto: «Purtroppo anche il nostro comune è stato colpito. In circa dieci anni è il secondo istituto di credito del nostro paese che viene preso di mira». Il sindaco ha comunque rassicurato la cittadinanza in merito alla stabilità dell’edificio: «Fortunatamente nessun danno è stato riportato alle abitazioni poste nello stesso stabile della banca». L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per escludere rischi strutturali e bonificare la zona dai detriti causati dalla potente esplosione. Al momento sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la via di fuga dei criminali.