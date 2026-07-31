Smantellato l’asse delle auto rubate tra Bitonto e Cerignola: 10 arresti

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Blitz della Guardia di Finanza di Foggia contro il traffico di auto rubate tra Bitonto e Cerignola: 10 arresti, un divieto di dimora e due obblighi di presentazione alla Pg.

FOGGIA — Un’organizzazione criminale strutturata, capace di gestire l’intera filiera del traffico illecito di veicoli: dal furto su strada allo smembramento dei mezzi, fino alla rivendita dei pezzi sul mercato nero e all’autoriciclaggio dei proventi. I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale dauno, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 13 persone indagate per associazione a delinquere, furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Per 10 di loro sono scattati gli arresti domiciliari, una è stata colpita dal divieto di dimora e due dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

AUTO RUBATE: L’ASSE BITONTO – CERIGNOLA, LA METODOLOGIA DEI FURTI E GLI ARRESTI

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno delineato una precisa divisione dei ruoli tra le diverse componenti territoriali del gruppo. La frangia attiva a Bitonto si occupava della fase operativa nell’area barese. I furti venivano eseguiti con il consolidato metodo della “spintarella”, impiegando vetture di grossa cilindrata appositamente modificate. Una volta rubate, le auto venivano condotte in aree di campagna isolate per essere rapidamente “cannibalizzate”. A Cerignola spettava invece la gestione logistica del business. Le componenti smontate venivano stoccate in depositi ritenuti sicuri per poi essere consegnate ad autodemolitori compiacenti, pronti a reimmettere i ricambi sul mercato nero.

L’AUTORICICLAGGIO NEL NOLEGGIO VEICOLI

L’inchiesta ha inoltre rivelato come il promotore dell’organizzazione reinvestisse i guadagni illeciti nell’acquisto di nuove autovetture destinate a un’attività di noleggio. Un sistema di autoriciclaggio studiato nei minimi dettagli per ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa del denaro e reinserire le somme nel circuito dell’economia legale.