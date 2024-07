Incendio a Vieste: evacuata Baia dei Campi, 1200 persone in salvo

1 minuto per la lettura

L’incendio nei boschi sopra Baia San Felice a Vieste, ha provocato l’evacuazione precauzionale di un resort: turisti messi in salvo via mare, a bordo di barche.

VIESTE (FOGGIA)- Momenti di paura a Vieste, dove un vasto incendio sviluppatosi nel bosco sovrastante Baia San Felice ha reso necessario l’evacuazione precauzionale della vicina struttura ricettiva Baia dei Campi, che ospita circa 1200 persone.

Le fiamme, alimentate da forte vento, si sono rapidamente propagate in una zona impervia, avvicinandosi pericolosamente al complesso turistico. Per questo motivo, i vigili del fuoco, con il supporto di due canadair e un elicottero, hanno disposto l’evacuazione dei turisti.

Le persone che non hanno un mezzo proprio per spostarsi sono state messe in salvo via mare, a bordo di barche, e condotte in una palestra messa a disposizione dal comune di Vieste. Altre saranno invece ospitate nella struttura di Pugnochiuso, che si è resa disponibile per accogliere gli sfollati.

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione, ha sottolineato la gravità dell’incendio e la necessità di evacuare Baia dei Campi come misura precauzionale per la sicurezza dei turisti.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e vedono impegnati numerosi vigili del fuoco, sia via terra che via aerea. Al momento non si hanno notizie di feriti, ma la situazione rimane sotto stretto controllo.