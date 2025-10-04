2 minuti per la lettura

Per l’omicidio di Mario La Pietra a San Severo, arrestata la moglie: la 30enne aveva fornito versioni contraddittorie sulla coltellata mortale.

SAN SEVERO (FOGGIA) – Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto lo scorso 5 marzo a San Severo, dove un uomo di 30 anni, Mario La Pietra, era deceduto in ospedale per una profonda coltellata all’addome. I Carabinieri della Compagnia di San Severo, ieri 3 ottobre 2025, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, nei confronti della compagna coetanea della vittima. La donna è accusata di omicidio.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è scaturita dal ritrovamento dell’uomo nella sua abitazione, con una vistosa ferita al ventre inferta con un coltello da cucina di notevoli dimensioni. Nonostante la corsa disperata all’ospedale “Masselli Mascia”, Mario La Pietra è deceduto poche ore dopo per shock emorragico, causato dalla perforazione di un’arteria renale.

LE CONTRADDIZIONI DELLA MOGLIE SULL’OMICIDIO DI MARIO LA PIETRA E LA PISTA DEL LITIGIO

A indirizzare gli inquirenti verso la compagna sono state le contraddittorie dichiarazioni da lei rese sulla dinamica dell’accaduto. La donna, che durante le indagini ha fornito diverse versioni, ha inizialmente parlato di una “maledetta ed accidentale fatalità” avvenuta in cucina durante un violento litigio. Secondo il suo racconto, l’uomo l’avrebbe strattonata e tirata per i capelli mentre lei aveva in braccio uno dei due figli e nell’altra mano il coltello. Tuttavia, gli esiti del sopralluogo, l’attività tecnica d’indagine e la perizia medico-legale del Dott. Francesco Introna, incaricato dal magistrato Roberto Galli, hanno confutato la versione della giovane.

Il delitto si inserirebbe in un contesto conflittuale della coppia, caratterizzato da litigi e discussioni, di cui l’accoltellamento mortale ha rappresentato il triste epilogo. L’arrestata è stata tradotta presso la casa circondariale di Foggia. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’indagata non può essere considerata colpevole fino all’eventuale sentenza definitiva.