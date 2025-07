Incendio a Monte Sant’Angelo: evacuati due anziani

1 minuto per la lettura

Due anziani sono stati evacuati a Monte Sant’Angelo a causa di un vasto incendio. Canadair e Vigili del Fuoco lottano contro le fiamme.

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA)- La provincia di Foggia è nuovamente stretta nella morsa degli incendi, con un vasto rogo che sta interessando il territorio di Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia. Il personale dei Vigili del Fuoco è al lavoro incessantemente per contenere le fiamme, divampate sul versante ovest, in direzione del paese. L’intervento di due Canadair sta risultando cruciale per domare l’incendio dall’alto, supportando le squadre a terra. Tuttavia, le operazioni sono rese estremamente difficili dalle forti raffiche di vento che alimentano le fiamme e ne rendono imprevedibile la direzione.

A CAUSA DELL’INCENDIO EVACUATI ANZIANI A MONTE SANT’ANGELO

A scopo precauzionale, e per garantire la sicurezza durante i lanci d’acqua dei Canadair, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’evacuazione di una coppia di anziani dalla loro masseria situata più a valle, nelle campagne. I due sono stati messi in sicurezza mentre i soccorsi continuano a operare senza sosta. La situazione rimane critica, con le squadre di emergenza che lavorano instancabilmente per proteggere le abitazioni e il territorio.