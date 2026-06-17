Cerignola, assaltato il bancomat Unicredit: 4 banditi in fuga con il bottino

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A Cerignola un commando ha assaltato il bancomat Unicredit con la marmotta e fugge col bottino; è il secondo assalto.

CERIGNOLA (FOGGIA) — Due forti esplosioni nel cuore della notte hanno destato nel sonno i residenti di corso Garibaldi a Cerignola, nel foggiano. Poco prima delle 4, un commando criminale ha preso di mira e assaltato lo sportello automatico Atm della filiale della banca Unicredit. Per sventrare la cassaforte dell’istituto di credito e impossessarsi del denaro, i malviventi hanno utilizzato la collaudata ed efficace “tecnica della marmotta”, inserendo un manufatto in ferro imbottito di materiale esplosivo direttamente all’interno della fessura dell’erogatore delle banconote.

IL COLPO E LA FUGA A BORDO DI UN REBUSH

Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, ad agire sul posto sarebbero state quattro persone, tutte a volto coperto. Una volta provocata la deflagrazione e racimolato il bottino, i malviventi sono fuggiti a fari spenti a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Secondo gli inquirenti il colpo sarebbe andato a buon fine: la somma di denaro sottratta dalle casse della filiale è attualmente in corso di quantificazione da parte del personale dell’istituto bancario.

ASSALTATO AL BANCOMAT DI CERIGNOLA: SUL POSTO GLI ARTIFICIERI DA BARI, AL VAGLIO I FILMATI DI VIGILANZA

Sul luogo dell’evento sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della compagnia locale per mettere in sicurezza l’area, insieme agli artificieri giunti direttamente da Bari per bonificare l’ingresso della banca ed escludere la presenza di altri ordigni inesplosi. I militari dell’Arma hanno avviato i rilievi tecnici e hanno immediatamente acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della filiale e delle telecamere pubbliche presenti nella zona centrale della città. I filmati sono ora al vaglio degli inquirenti per isolare dettagli utili all’identificazione del commando e del veicolo usato per la fuga.

CRESCE L’ALLARME NELLA ZONA: È IL SECONDO ASSALTO IN DIECI GIORNI

L’episodio ha gettato nel panico l’intero quartiere. Tanta la paura tra i residenti della zona, molti dei quali sono scesi in strada subito dopo i botti, allarmati dal boato e dal timore di crolli strutturali. L’assalto di questa notte riaccende con forza i riflettori sulla sicurezza nel centro di Cerignola. Appena dieci giorni fa, lo scorso 6 giugno, la stessa identica via centrale, corso Garibaldi, era stata teatro di un altro assalto dinamitardo ai danni, in quel caso, della filiale della banca Bpm. Una preoccupante scia criminale che fa ipotizzare l’azione di una banda specializzata e radicata sul territorio.