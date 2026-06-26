Auto esce di strada e si ribalta nel Foggiano, tre morti

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Tragedia sulla statale 89 nel Foggiano, tre persone morte dopo che un’auto, una Opel Corsa, è uscita di strada e si è ribaltata più volte

FOGGIA – Tre persone, una donna e due uomini, sono morti dopo che l’auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada lungo la statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per ricostruire la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 4.30 nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno 2026.

Le vittime si trovavano a bordo di una Opel Corsa quando per motivi ancora da chiarire il conducente ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada, ribaltandosi sulla carreggiata più volte. La circolazione lungo la statale è ridotta a una sola corsia.