Traffico di droga nel Foggiano, custodia cautelare per 6 indagati

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Sei persone indagate con a carico provvedimenti cautelari per una operazione contro il traffico di droga nel Foggiano

FOGGIA – I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno eseguito una ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 6 indagati. Sono 6 italiani, tra i 20 e i 23 anni, 4 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 all’obbligo di presentazione alla p.g.. Sono ritenuti responsabili a vario titolo, in concorso, di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illeciti di una pistola (equiparata per caratteristiche ad un’arma da guerra) e detenzione illecita e cessione di materiale esplodente.

Le attività, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano sotto il coordinamento della Procura di Foggia, sono partite in seguito al sequestro di un telefono cellulare operato a carico di uno degli indagati. L’uomo, fermato il 29 settembre 2025 a Cagano Varano (FG) durante un posto di controllo, era in possesso di un bilancino di precisione e di modiche quantità di hashish e cocaina.

L’analisi del dispositivo sequestrato e il successivo sviluppo degli elementi investigativi acquisiti hanno consentito ai militari dell’Arma di documentare, tra aprile del 2023 e settembre del 2025, la detenzione e la compravendita, nei comuni di Vieste (FG) e Ascoli Satriano (FG), di cospicue quantità di cocaina, hashish e marijuana, approvvigionati per lo più a Foggia e a Bari.

TRAFFICO DI DROGA NEL FOGGIANO, I DETTAGLI DELL’INCHIESTA

Secondo la ricostruzione formulata dai Carabinieri, la sostanza stupefacente, durante il trasporto – assicurato da soggetti incensurati, indicati come “delivery”, ritenuti insospettabili dagli indagati – era nascosta all’interno di confezioni di snack e alimenti per essere recapitata, previo appuntamento concordato, agli assuntori, alcuni dei quali minorenni.

Gli inquirenti avrebbero anche rilevato come nelle interlocuzioni con fornitori e acquirenti, per concordare le modalità di acquisto e di successiva vendita al dettaglio dello stupefacente, gli indagati avessero fatto ricorso a comunicazioni criptate, garantite da applicazioni di messaggistica istantanea o da canali sul dark web.

I pagamenti sarebbero stati assicurati, secondo le indagini, mediante la ricarica di carte prepagate o l’utilizzo di criptovalute. Uno degli indagati, inoltre, è accusato anche della detenzione e del porto illeciti di una pistola (equiparata per caratteristiche costruttive a un’arma da guerra) e di 2 kg di polvere da sparo destinati alla vendita a terzi.