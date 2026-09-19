Pregiudicati tentano un furto alla Croce rossa di Foggia: arrestati

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FOGGIA – Due pregiudicati foggiani di 57 e 50 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. L’accusa è di tentato furto aggravato nella sede della Croce Rossa Italiana.

Sono ora agli arresti domiciliari.

L’allarme è stato dato da un cittadino che alle 23.30 ha visto i due pregiudicati che forzavano la porta d’ingresso della Croce rossa di Foggia. I militari sono intervenuti e li hanno bloccati dopo un tentativo di fuga a piedi.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati una tenaglia e un piede di porco, attrezzi da scasso che sarebbero stati utilizzati per forzare l’accesso alla struttura.

Durante il sopralluogo i militari hanno verificato che circa un’ora prima erano state manomesse le telecamere del sistema di videosorveglianza privato dell’immobile.