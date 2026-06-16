San Marco in Lamis, indagine sugli appalti, indagato sindaco Merla

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Inchiesta della Procura di Foggia su appalti pubblici, disinfestazioni e verde urbano: perquisizioni e sequestri, tra gli indagati il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla

San Marco in Lamis, perquisizioni e sequestri nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Foggia che ipotizza, a vario titolo, i reati di corruzione per l’esercizio della funzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e falso documentale. Tra gli indagati figura anche il sindaco Michele Merla, insieme a un dirigente comunale e a tre imprenditori del Foggiano.

APPALTI PUBBLICI, INDAGATO IL SINDACO DI SAN MARCO IN LAMIS

All’alba di oggi, martedì 16 giugno 2026, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle abitazioni e nei luoghi nella disponibilità degli indagati, con contestuale sequestro di materiale ritenuto utile alle indagini. Le attività investigative coinvolgono il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e la Compagnia di San Severo.

Al centro degli accertamenti ci sono alcune procedure di affidamento di appalti pubblici sul territorio provinciale, con particolare riferimento ai settori delle disinfestazioni e della manutenzione del verde pubblico. Parallelamente, gli investigatori stanno acquisendo documenti relativi a diverse gare gestite dal Comune e dalla Provincia di Foggia, in qualità di stazioni appaltanti.

L’inchiesta, che si trova ancora nella fase preliminare, punta a chiarire eventuali irregolarità nell’assegnazione e nella gestione dei contratti pubblici finiti sotto la lente degli inquirenti. Al momento, quindi, valgono le ipotesi investigative e resta fermo il principio di presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte.