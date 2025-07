1 minuto per la lettura

Paura e apprensione ieri pomeriggio nel Comune di Motta Montecorvino, nel Foggiano: un vasto incendio ha minacciato abitazioni e una casa di riposo.

MOTTA MONTECORVINO (FOGGIA) – Paura e apprensione ieri pomeriggio, 24 luglio, nel piccolo comune di Motta Montecorvino, a Foggia, dove un vasto incendio ha minacciato abitazioni e una residenza per anziani. Le fiamme, partite nella parte bassa del paese, si sono rapidamente propagate a causa del forte vento, divorando sterpaglie e alcune pinete circostanti.

Incendio nel Foggiano, paura per una casa di riposo

«C’è stata tanta paura soprattutto per una casa di riposo dove si trovano una trentina di ospiti», ha dichiarato il sindaco Domenico Iavagnilio. Il primo cittadino ha coordinato le operazioni di emergenza insieme ai vigili del fuoco. In via precauzionale sono state evacuate una decina di famiglie, poi fatte rientrare nelle loro abitazioni in serata, quando la situazione è tornata sotto controllo. Decisivo l’intervento della comunità locale. «La popolazione ci ha aiutato a creare una sorta di scudo con mezzi agricoli e pale meccaniche per fermare il fronte delle fiamme», ha aggiunto Iavagnilio.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore, con i vigili del fuoco impegnati sul campo e l’ausilio di un Canadair per contenere i focolai più estesi. L’incendio, l’ennesimo in una stagione estiva segnata da roghi in Puglia, ha messo a dura prova la comunità locale, che ha risposto con solidarietà e prontezza per proteggere gli anziani e le famiglie coinvolte, evitando il peggio.