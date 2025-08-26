Incendio in un canneto in Salento: canadair in azione

1 minuto per la lettura

Incendio in un canneto a Torre Chianca: canadair decollato da Lamezia Terme in azione nel Salento.

LECCE – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri (25 agosto) a Torre Chianca, marina di Lecce, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato in un canneto, destando preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno reso complicate le operazioni di spegnimento dal terreno, costringendo le autorità a chiedere l’intervento aereo di un Canadair proveniente da Lamezia Terme.

Incendio in un canneto in Salento

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il personale dell’ARIF e i volontari della Protezione Civile, impegnati a contenere il rogo e a proteggere le aree circostanti. Grazie alla coordinazione tra le squadre, l’incendio è stato circoscritto. Le operazioni sono attualmente in fase di bonifica, per garantire che nessun focolaio possa riprendere vigore.

Non si registrano feriti. La pronta risposta dei soccorsi ha evitato danni maggiori. Le cause del rogo sono al vaglio delle autorità. Questo episodio sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di rafforzare le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di vegetazione nella regione, dove la siccità e il caldo intenso rappresentano un pericolo costante.