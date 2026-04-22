Otranto, posti barca ottenuti con false residenze: più di 50 irregolarità

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Complessa l’operazione della Guardia di finanza che ha portato alla scoperta di un sistema di assegnazione di posti barca al porto di Otranto ottenuti con false residenze: individuate più di 50 irregolarità

BARI – La Guardia di Finanza di Otranto, con il coordinamento del Reparto Aeronavale di Bari, ha concluso una complessa operazione di polizia economico-finanziaria che ha portato alla luce un sistema di frode legato all’assegnazione di posti barca nel porto idruntino e all’evasione dei tributi comunali. L’attività rientra nel più ampio impegno a tutela delle entrate degli enti locali e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

L’indagine, di natura anche giudiziaria, ha riguardato l’analisi delle domande presentate nell’ambito di un bando pubblico per l’assegnazione di ormeggi destinati a imbarcazioni da diporto e natanti. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare una sistematica alterazione della realtà anagrafica e logistica da parte di numerosi richiedenti, finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi in graduatoria. Esaminate oltre 250 posizioni e individuate più di 50 irregolarità, tra false residenze e sedi operative societarie fittiziamente dichiarate nel territorio comunale di Otranto. Dichiarazioni strumentali che avrebbero consentito ai soggetti coinvolti di beneficiare di punteggi aggiuntivi riservati ai residenti o alle imprese locali, alterando così l’esito del bando.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre verificato le certificazioni presentate per l’accesso a benefici legati alla Legge 104/92, riscontrando in alcuni casi il possesso esclusivo dell’invalidità civile e non dei requisiti specifici richiesti dal bando. Le conseguenze dell’operazione si estendono anche sul piano fiscale: l’accertamento delle false residenze ha determinato la perdita delle agevolazioni IMU sulla prima casa, con un recupero stimato per il Comune di circa 80mila euro, oltre a interessi e sanzioni. I soggetti coinvolti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per falsità ideologica in atto pubblico e, in alcuni casi, anche per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico.