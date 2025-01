Lecce, sequestrato di oltre 860mila euro in contanti a un uomo

2 minuti per la lettura

Il cittadino albanese è stato denunciato per riciclaggio dopo che i finanzieri di Lecce gli hanno trovato e sequestrato ben 863mila euro in contanti.

LECCE- Un maxi sequestro di denaro contante ha scosso la città di Lecce. I finanzieri del Comando Provinciale, durante un normale controllo stradale sulla statale 613, hanno fermato un’auto condotta da un cittadino albanese di 46 anni. L’autovettura, con a bordo solo il conducente, un quarantaseienne di nazionalità albanese, è stata sottoposta ad un normale controllo di polizia che consentiva di rinvenire all’interno dell’abitacolo una busta dove erano occultati e confezionati sottovuoto, numerosi “pacchetti” di denaro con banconote di diversi tagli per un importo complessivo pari ad euro 229.215.

Considerata la probabile provenienza illecita della somma e valutate le pendenze giudiziarie del soggetto in materia di sostanze stupefacenti nonché la netta sproporzione patrimoniale nella disponibilità del citato conducente, i militari hanno proceduto al sequestro della somma e ad una successiva perquisizione dell’abitazione sita in Lecce. Qui i militari hanno trovato un’ulteriore somma di denaro pari ad euro 633.850. I soldi erano nascosti all’interno di un armadio e suddivisa sempre in “pacchetti” di banconote di diversi tagli. Nel complesso, l’attività di polizia giudiziaria d’iniziativa ha consentito di sottoporre a sequestro l’ingente somma di denaro di oltre 863.000 euro.

L’uomo è stato denunciato per le ipotesi di reato di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. L’ipotesi è anche di concorso con altre persone ancora da identificare. Al riguardo, infatti, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza dei contanti sottoposti a vincolo penale. L’azione di servizio, si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo finalizzato a prevenire e contrastare i traffici illeciti. La consistente cifra di contanti sequestrato dai finanzieri di Lecce testimonia il perdurante e costante impegno della Guardia di Finanza a presidio della sicurezza e alla tutela dell’economia legale.