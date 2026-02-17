Matino, bomba davanti l’abitazione di un ex consigliere regionale

1 minuto per la lettura

A Matino, una bomba è esplosa nell’abitazione dell’ex consigliere regionale Mario Romano, causando gravi danni ma nessun ferito.

MATINO (LECCE) – Un grave atto intimidatorio ha scosso questa notte, tra il 16 e 17 febbraio 2026, la comunità di Matino. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti all’abitazione di Mario Romano, 75 anni, noto esponente politico locale ed ex consigliere della Regione Puglia.

L’esplosione è avvenuta poco dopo l’una di notte. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, ignoti avrebbero agito con determinazione: dopo aver scavalcato il muro di cinta della villa si sono spinti fino alla porta d’ingresso principale. Qui hanno posizionato l’ordigno, innescando la deflagrazione prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce nell’oscurità. L’abitazione del politico è situata lungo la strada provinciale 55 che collega Matino a Taviano.

DANNI E SOCCORSI

Il boato, udito distintamente in tutta la zona circostante, ha causato danni significativi. La forza dell’onda d’urto ha investito il portone e le finestre limitrofe. Fortunatamente, nonostante la gravità del gesto, non si registrano danni alle persone. È stato lo stesso Mario Romano, svegliato di soprassalto dall’esplosione, a lanciare immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine.

BOMBA DAVANTI L’ABITAZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE: LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi tecnici necessari. Gli specialisti dell’Arma stanno esaminando i resti dell’ordigno per determinarne la natura e la provenienza. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della villa e delle aziende situate lungo la provinciale 55, nella speranza che possano aver ripreso la fuga degli attentatori. Al momento non viene esclusa alcuna pista, sebbene la modalità del gesto lasci ipotizzare un avvertimento mirato legato all’attività passata o presente dell’ex politico.