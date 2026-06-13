Ugento, in fiamme lidi e resort di lusso: per l’incendio evacuati 700 turisti

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Un vasto incendio ha messo in pericolo diversi lidi e resort ad Ugento in provincia di Lecce. Oltre 700 turisti, infatti, sono stati evacuati per ragioni di sicurezza

UGENTO (LECCE) – Sono circa 700, secondo la Protezione civile della Puglia, le persone complessivamente evacuate dal camping Riva di Ugento e dal resort Vivosa, a Ugento (Lecce). Il motivo è l’incendio divampato nell’area del Parco naturale regionale Litorale di Ugento. Incendio comunque circoscritto e il cui contenimento è affidato ai vigili del fuoco.

Le fiamme hanno, comunque, divorato la pineta costiera. Hanno raggiunto e bruciato le strutture di uno stabilimento balneare. In particolare, hanno costretto le autorità a vietare l’accesso a bagnanti e turisti al litorale di Ugento. Non risultano feriti.

I turisti attendono nelle loro auto sulla litoranea e su altre strade l’avviso per rientrare. La sala operativa unificata permanente (Soup) della Protezione civile Puglia ha coordinato le squadre a terra dei volontari della Protezione civile regionale e dell’Arif-Agenzia regionale attività irrigue e forestali, a supporto dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri forestali. La Soup ha attivato tre Canadair della flotta antincendio di Stato di stanza a Lamezia Terme che stanno operando ormai da diverse ore.

Il forte vento e la vicinanza delle strutture turistiche hanno sicuramente reso più complicato l’intervento. Tuttavia la Protezione civile regionale in alcuni punti ha provveduto all’attivazione delle fasi di bonifica dell’incendio. La situazione è stata seguita direttamente dal presidente Antonio Decaro che si è confrontato con il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, e con il capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e dall’assessore regionale alla gestione delle emergenze, Debora Ciliento. Quello di oggi 13 giugno 2026 è il secondo incendio in Salento. Solo ieri a Gallipoli il fuoco, alimentato dal vento, ha colpito svariati ettari di macchia mediterranea.