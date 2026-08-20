Scontro tra moto e scooter nel Leccese, muore un 23enne

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LECCE – E’ di un morto e un ferito il bilancio dello scontro tra uno scooter Piaggio e una moto Yamaha R7, avvenuto nella notte sulla strada provinciale che collega Galatina a Galatone, nel Leccese, nei pressi della centrale elettrica Terna.
A perdere la vita il conducente dello scooter – andato a fuoco dopo l’impatto – Christian Caggia, 23 anni, di Neviano. Vani i soccorsi per il giovane, nonostante l’arrivo dei soccorsi.
Ricoverato in codice rosso all’ospedale Fazzi di Lecce invece il conducente della motocicletta, anche lui di 23 anni, di Galatina.
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