Furto a Presicce-Acquarica: sfondano ingresso bar con auto rubata

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Furto a Presicce-Acquarica dove i malviventi usano un’auto rubata nel leccese come ariete in un bar, rubando sigarette e Gratta e Vinci.

PRESICCE-ACQUARICA (LECCE) – Un colpo fulmineo e dai contorni violenti si è consumato nella notte in via Stadio Comunale a Presicce-Acquarica. Una banda di malviventi ha utilizzato un’automobile come vera e propria ariete per abbattere l’ingresso del bar “Green”, riuscendo a portare via un ingente bottino composto da stecche di sigarette e tagliandi “Gratta e Vinci”.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, i malviventi si sono presentati davanti all’esercizio commerciale a bordo di una Fiat Punto risultata poi rubata. Con una manovra a marcia indietro a tutta velocità, i ladri hanno infranto e distrutto l’infisso d’ingresso in vetro e alluminio del bar, guadagnandosi un varco all’interno del locale. Una volta dentro, si sono scagliati sull’area della rivendita, facendo razzia dei tabacchi e dei tagliandi della lotteria istantanea prima di fuggire a gambe levate.

LE INDAGINI SUL FURTO E LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE A PRESICCE-ACQUARICA

Scattato l’allarme, sul posto sono celermente giunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I militari hanno messo in sicurezza l’area, effettuato i primi rilievi di rito per acquisire eventuali tracce utili e avviato le indagini. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza dell’attività e della zona circostante, essenziali per ricostruire l’esatta dinamica della spaccata e identificare i componenti del commando.