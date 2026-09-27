Mini Cooper contro un muro nel Salento, 5 giovani feriti

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Incidente stradale a Trepuzzi, in Salento, una Mini Cooper con cinque ragazzi del Tarantino finisce contro il muro di una villa. La 14enne sul sedile posteriore è ricoverata al Vito Fazzi di Lecce in prognosi riservata. Il conducente 19enne, positivo ad alcol e cannabinoidi, denunciato e ha avuto la patente ritirata

Cinque ragazzi, tutti della provincia di Taranto, sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica all’ingresso di Trepuzzi, in Salento. La dinamica, ricostruita dai Carabinieri, parla di perdita di controllo del veicolo, velocità elevata e conducente sotto l’effetto di alcol e sostanze.

Mini Cooper contro muro in Salento. La dinamica dello schianto

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Kennedy, nel tratto che segna l’ingresso al centro abitato di Trepuzzi. A bordo di una Mini Cooper viaggiavano due ragazzi e tre ragazze, con età comprese tra i 19 e i 14 anni. Alla guida c’era un 19enne di Manduria; con lui altri giovani di circa 18 anni e una 14enne, l’unica minorenne del gruppo.

Secondo i primi accertamenti, il conducente ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una piccola rotatoria. La vettura ha evitato lo spartitraffico centrale, ha imboccato per alcuni metri la carreggiata opposta – fortunatamente senza incrociare altri veicoli – ed è poi uscita di strada, schiantandosi contro il muro di cinta di una villetta a due piani. Il forte rumore dell’impatto ha allertato i residenti della zona, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Il bilancio, una 14enne in prognosi riservata

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata anche nella messa in sicurezza dell’auto. Tutti e cinque gli occupanti sono stati trasportati all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per le cure del caso.

Per quattro di loro – due ragazzi e due ragazze tra i 17 e i 19 anni – le lesioni riportate sono risultate di entità non grave e, dopo le medicazioni, sono stati dimessi. Le condizioni più critiche riguardano invece la 14enne, che viaggiava sul sedile posteriore insieme alle altre due ragazze. Nel corso della notte il suo quadro clinico si è aggravato a causa delle fratture riportate nello schianto, tanto che i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata. Secondo quanto riferito, la giovane non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Conducente positivo ad alcol e cannabinoidi

Gli accertamenti eseguiti in ospedale sul 19enne alla guida hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 0,76 g/l e la positività ai cannabinoidi. Alla luce degli esiti dei test, per il giovane sono scattati la denuncia all’Autorità giudiziaria e il ritiro immediato della patente di guida. I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Campi Salentina stanno completando i rilievi per chiarire nel dettaglio le cause della perdita di controllo del veicolo e la velocità tenuta prima dell’impatto.