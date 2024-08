Rissa nella movida di Gallipoli: due turisti feriti

1 minuto per la lettura

Rissa nella movida di Gallipoli: due turisti padovani hanno riportato contusioni e fratture vertebrali, con una prognosi di 30 giorni.

La movida di Gallipoli torna al centro delle cronache con un nuovo episodio di violenza. Due giovani turisti padovani sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati coinvolti in una rissa scoppiata nella serata di ieri presso il Lido Zen, uno dei più frequentati della Baia Verde. I due ragazzi hanno riportato contusioni e fratture vertebrali, con una prognosi di 30 giorni.

RISSA NELLA MOVIDA DI GALLIPOLI

La dinamica dell’episodio è ancora da chiarire, ma sembra che la violenza sia esplosa per futili motivi. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovani padovani sarebbe stato avvicinato da un altro gruppo di avventori, forse a causa di un commento non gradito o di un apprezzamento verso una ragazza. In pochi attimi, il diverbio verbale è degenerato in uno scontro.

Secondo le testimonianze raccolte, i due ragazzi padovani hanno avuto la peggio, riportando fratture vertebrali e altre lesioni. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza al vicino ospedale, dove sono stati ricoverati con una prognosi di almeno un mese. I ragazzi feriti avrebbero riferito agli inquirenti di essere stati aggrediti dai buttafuori del locale, accusa che ora è al vaglio della polizia. Le forze dell’ordine stanno indagando per verificare la veridicità delle dichiarazioni e per identificare i soggetti coinvolti.