“Puglia ti vorrei”, al via il percorso partecipativo verso l’Agenda Giovani 2026-2029

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Parte il percorso promosso dalla Regione “Puglia ti vorrei” un progetto partecipativo per costruire l’agenda giovani Puglia 2026-2029

BARI – Prende il via “Puglia ti vorrei – Agenda Giovani Puglia”. Il nuovo percorso partecipativo promosso dalla Regione Puglia e ARTI per accompagnare la costruzione dell‘Agenda Giovani Puglia 2026-2029. Prevista dalla legge regionale n. 10/2025 in materia di politiche giovanili, l’Agenda Giovani Puglia è il nuovo strumento triennale di programmazione di obiettivi, priorità ed interventi regionali rivolti alle giovani generazioni. Il percorso sarà costruito attraverso forme di consultazione con la comunità giovanile regionale, gli enti locali, il partenariato socio-economico e altri attori che operano nei territori. Puglia ti vorrei torna quindi come spazio di ascolto, confronto e co-progettazione.

Dopo l’esperienza che ha accompagnato la definizione del Programma regionale delle Politiche Giovanili 2022-2025 e Galattica – Rete Giovani Puglia coinvolgendo oltre 4000 giovani in presenza e online, il nuovo ciclo partecipativo apre una fase di lavoro orientata a raccogliere bisogni, visioni e proposte utili a definire le politiche giovanili dei prossimi anni.

“Con “Puglia ti vorrei“ avviamo un nuovo percorso di ascolto e partecipazione per costruire l’Agenda Giovani della nostra regione insieme ai territori e alle persone giovani. La legge regionale sulle politiche giovanili ci consegna uno strumento importante. Ora vogliamo renderlo concreto attraverso un processo aperto, diffuso. Capace di raccogliere bisogni, proposte e visioni per il futuro della Puglia” è il commento dell’assessore regionale alle Politiche Giovanili Cristian Casili.

Il percorso combinerà consultazioni in presenza e strumenti online, coinvolgendo giovani, operatori e operatrici delle politiche giovanili regionali, università, amministrazioni comunali e partenariato socio-economico. I Nodi di Galattica e i Luoghi Comuni saranno coinvolti come presidi territoriali di riferimento. Avranno il compito di favorire la partecipazione, facilitare il dialogo con le comunità locali e contribuire alla raccolta dei bisogni e delle proposte.

Per favorire una partecipazione quanto più possibile informata e consapevole, inoltre, sul sito istituzionale della Regione Puglia, nel portale delle Politiche Giovanili (http://www.regione.puglia.it/web/programma-politiche-giovanili) saranno disponibili informazioni sulle misure regionali già attive. Ma sarò presente anche uno studio sulla condizione giovanile in Puglia, realizzato con la collaborazione di IPRES, l’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.

La prima fase pubblica di Puglia ti vorrei – Agenda Giovani Puglia prevederà l’analisi dei bisogni attraverso un questionario online. A seguire un calendario di consultazioni in presenza nei Nodi di Galattica, Luoghi Comuni e altri soggetti territoriali interessati. L’obiettivo è trovare soluzioni ai problemi e/o desideri manifestati nella prima parte del percorso.

Nei Comuni non coperti dalla rete Galattica e/o dagli spazi Luoghi Comuni, il percorso potrà svolgersi in ulteriori sedi individuate sul territorio. Il calendario delle tappe di Puglia ti vorrei e il questionario per la partecipazione online saranno pubblicati sul portale Galattica.