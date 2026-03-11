Taranto, sassi contro un autobus della linea 810 a Lido Azzurro

1 minuto per la lettura

AutoBus colpito da sassi nel quartiere Lido Azzurro di Taranto. Autista illeso ma vetri distrutti. Kyma Mobilità condanna l’atto e minaccia tagli alle linee.

TARANTO – Una serata di ordinario servizio si è trasformata in un incubo per un autista di Kyma Mobilità. Ieri sera, a Taranto un autobus della linea 810 è stato bersaglio di una violenta sassaiola mentre transitava nel quartiere Lido Azzurro. L’attacco ha causato la frantumazione di diversi cristalli, colpendo in particolare i vetri del posto guida. Solo per una fortunata coincidenza il conducente è rimasto illeso nonostante la pioggia di sassi abbia centrato in pieno la zona della cabina di guida. La rottura dei cristalli avrebbe potuto causare ferite gravi o la perdita di controllo del mezzo, mettendo a rischio non solo il dipendente dell’azienda ma anche i passeggeri presenti a bordo in quel momento.

SASSI CONTRO UN AUTOBUS A TARANTO, LA CONDANNA DI KYMA MOBILITÀ: “SICUREZZA NON NEGOZIABILE”

L’azienda di trasporti tarantina è intervenuta duramente sull’episodio con una nota ufficiale: «Condanniamo con fermezza questo gesto violento e davvero senza senso. Un atto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche». La società ha sottolineato come la situazione sia ormai diventata insostenibile, chiedendo alle autorità un presidio maggiore, specialmente nelle aree considerate più «calde». Il monito di Kyma Mobilità è chiaro: l’incolumità dei lavoratori viene prima di tutto. «Pretendiamo un intervento immediato. Non possiamo più tollerare questa situazione», prosegue la nota. L’azienda si è detta pronta a prendere decisioni drastiche, ventilando l’ipotesi di sospendere o modificare le corse nei quartieri dove questi episodi si verificano con maggiore frequenza: «La sicurezza non è negoziabile», conclude duramente la società.