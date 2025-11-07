Regionali Puglia, candidato Lega indagato per calunnia: la procura chiede i domiciliari

2 minuti per la lettura

Ferretti De Virgilis, candidato Lega alle regionali in Puglia, è indagato per calunnia e truffa assicurativa dopo incidente mortale con falsi testimoni.

MANDURIA (TARANTO) – La procura vuole gli arresti domiciliari per l’avvocato Francesco Ferretti De Virgilis, 51 anni, di Manduria, candidato della Lega alle prossime elezioni regionali in Puglia. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura di Taranto per accuse di calunnia e danneggiamento fraudolento di beni assicurati. L’inchiesta, che sta scuotendo l’ambiente politico e forense locale, nasce da un tragico incidente stradale avvenuto l’8 dicembre 2023 sulla strada provinciale Manduria-San Pietro in Bevagna, nel quale perse la vita un giovane di 26 anni.

IL CASO: TESTIMONI FANTASMA E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno e ricostruito dagli inquirenti, il giorno successivo all’incidente, l’avvocato Ferretti De Virgilis avrebbe avvicinato i familiari della vittima direttamente al cimitero, sostenendo di aver rintracciato tre presunti testimoni oculari dello schianto. Tuttavia, le successive verifiche condotte dalla Polizia Locale e dalla Polstrada hanno smascherato il tentativo: nessuno dei tre “testimoni” risultava essere presente al momento dell’impatto. La dinamica reale dell’incidente, con il giovane alla guida di un’auto che impattò contro la recinzione di un’abitazione, era inoltre completamente diversa da quella descritta dai presunti testimoni. Per la Procura, il legale avrebbe agito per presentare tempestivamente una richiesta di risarcimento all’assicurazione, senza attendere gli esiti ufficiali delle indagini.

PRESUNTE ALTRE INCHIESTE E IL DESTINO DEL CANDIDATO DELLA LEGA ALLE ELEZIONI IN PUGLIA ORA INDAGATO

L’avvocato, secondo il quotidiano locale, sarebbe già stato coinvolto in altre inchieste relative a presunti sinistri falsi e truffe ai danni di compagnie assicurative. Ferretti De Virgilis dovrà comparire lunedì davanti al Gip Giovanni Caroli per l’interrogatorio di garanzia, al termine del quale sarà decisa la conferma o l’eventuale modifica della misura cautelare. Si apprende inoltre che il Pubblico Ministero avrebbe chiesto gli arresti domiciliari anche per una seconda persona, che avrebbe rilasciato una falsa testimonianza nell’ambito della stessa vicenda.