Ex ilva, sciopero ad oltranza alla Semat di Taranto: Manca lo stipendio di agosto

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Ex ilva, sciopero a oltranza alla Semat di Taranto dopo il mancato pagamento degli stipendi di agosto: sindacati sul piede di guerra.
TARANTO – Braccio di ferro sindacale nell’indotto dello stabilimento siderurgico ex Ilva. Le rappresentanze sindacali unitarie insieme alle segreterie provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil di Taranto hanno proclamato uno sciopero a oltranza per tutto il personale dipendente della Semat Engineering.
EX ILVA: LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DELLA SEMAT E LA MANCATA RETRIBUZIONE
La decisione è maturata a seguito di un’assemblea dei lavoratori tenutasi nella mattinata, dopo che l’azienda ha comunicato formalmente l’impossibilità di procedere all’erogazione degli stipendi relativi al mese di agosto, omettendo di fornire una data certa per il saldo delle spettanze.
La mobilitazione, avviata alle ore 8 di stamane, proseguirà senza sosta per ogni turno di lavoro. I sindacati hanno ribadito con fermezza che la protesta andrà avanti fino a quando non arriveranno garanzie certe e vincolanti riguardo al pagamento integrale delle retribuzioni dovute ai dipendenti.
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