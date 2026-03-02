Taranto, incidente sul lavoro all’Ex Ilva: morto l’operaio precipitato da 12 metri

2 minuti per la lettura

È morto l’operaio di 37 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro all’Ex Ilva di Taranto dopo un volo di dodici metri: cedimento strutturale in area interdetta.

TARANTO – Il reparto Agglomerato dello stabilimento Ex Ilva (Acciaierie d’Italia) torna a essere teatro di una tragedia sul lavoro. Questa mattina, 2 marzo 2026, un operaio di 37 anni, dipendente di una ditta dell’appalto, ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto da un’altezza di circa 12 metri. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, l’uomo era impegnato nelle operazioni di pulizia di un nastro trasportatore. Per cause ancora in corso di accertamento, il 37enne si sarebbe addentrato in un’area interdetta. Mentre camminava su un cumulo di materiale stoccato, una griglia di ferro avrebbe ceduto improvvisamente sotto il suo peso. Il cedimento non ha lasciato scampo al lavoratore, che è precipitato nel vuoto impattando violentemente al suolo dopo un volo di dodici metri.

L’episodio odierno scuote profondamente la comunità ionica e il mondo sindacale, anche per l’incredibile somiglianza con un altro incidente mortale avvenuto nello stesso stabilimento. La dinamica, infatti, appare quasi identica a quella che lo scorso gennaio causò il decesso di Claudio Salamida. La ripetitività di tali eventi riaccende il dibattito sulla sicurezza all’interno del polo siderurgico, in particolare per quanto riguarda la manutenzione delle infrastrutture e l’efficacia delle segnalazioni nelle zone a rischio.

INCIDENTE ALL’EX ILVA OPERAIO MORTO: INDAGINI DELLO SPESAL IN CORSO

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), insieme alle forze dell’ordine. I tecnici sono attualmente impegnati nei rilievi planimetrici e fotografici per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le procedure di sicurezza adottate dalla ditta dell’appalto e le condizioni strutturali della griglia che ha ceduto, al fine di individuare eventuali responsabilità civili e penali.