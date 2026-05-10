Taranto, omicidio in Città vecchia, indagini tra le baby gang

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Omicidio a Taranto in piazza Fontana, morto il 35enne maliano Bakari Sacko dopo un’aggressione con arma da taglio. Indagini su un gruppo di giovani, forse minorenni

TARANTO – Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio di Bakari Sacko, il 35enne di origine maliana ucciso all’alba di sabato 9 maggio 2026 in piazza Fontana, nel cuore della Città vecchia di Taranto. Gli investigatori concentrano l’attenzione su un gruppo di giovani del posto che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, potrebbe aver avuto un ruolo nella violenta aggressione.

Gli uomini della Squadra Mobile stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di identificare tutte le persone coinvolte e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di alcuni ragazzi molto giovani, forse minorenni, che subito dopo l’aggressione si sarebbero allontanati rapidamente dalla scena.

Secondo una prima ricostruzione, Bakari Sacko, regolarmente residente in Italia e impiegato come bracciante agricolo, stava raggiungendo il posto di lavoro quando sarebbe nata una discussione, degenerata in pochi istanti in un’aggressione mortale.

L’uomo sarebbe stato circondato e colpito con almeno tre fendenti tra torace e addome, inferti con un’arma non ancora ritrovata. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un cacciavite o di un altro oggetto acuminato. Le ferite riportate si sono rivelate fatali: il 35enne è morto poco dopo.

Al momento dell’aggressione la vittima aveva con sé soltanto uno zaino contenente effetti personali. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Paola Francesca Ranieri e affidata alla Squadra Mobile diretta dal vice questore Antonio Serpico, punta a chiarire il movente e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella lite sfociata nel delitto.

Gli investigatori non escludono alcuna pista e proseguono il lavoro per dare un volto agli aggressori e fare piena luce su quanto accaduto.