Avrebbe accoltellato l’ex compagno alla schiena, denunciata 30enne a Taranto

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Una donna, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, avrebbe accoltellato a Taranto l’ex compagno alla schiena per poi darsi alla fuga, denunciata a piede libero e ricercata

TARANTO – La Polizia ha denunciato a piede libero una donna di 30 anni, di nazionalità tunisina a Taranto perché ritenuta presunta responsabile del reato di lesioni personali aggravate ai danni del suo ex compagno, coetaneo e connazionale.

Gli agenti della Squadra Mobile nella notte del 19 settembre sono, infatti, intervenuti al Pronto Soccorso dopo la segnalazione dei sanitari. L’uomo, residente regolarmente sul territorio nazionale, era giunto al nosocomio con una ferita da arma da taglio alla schiena ed alcune ecchimosi al torace.

Le indagini avviate dagli inquirenti hanno sin da subito indirizzato i sospetti nella cerchia dei conoscenti della vittima in gran parte suoi connazionali. Anche con la collaborazione della vittima, i poliziotti hanno raccolto indizi utili a ritenere che la sua ex convivente una 30enne anch’ella di nazionalità tunisina apparentemente senza un ben preciso motivo, spalleggiata da un altro uomo, l’avrebbe aggredito sferrandogli una coltellata alla schiena.

La donna si è poi data alla fuga diventando irreperibile. I poliziotti hanno avviato ricerche in alcune strutture ricettive e comunità d’accoglienza del capoluogo dove la donna era solita soggiornare, non riuscendo, almeno in questa prima fase, a rintracciarla.