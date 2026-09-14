Ex Ilva, scoppia la protesta dell’indotto: sciopero e blocchi stradali a Taranto

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Sciopero e blocchi stradali a Taranto nell’indotto ex Ilva: 2.500 lavoratori a rischio chiedono garanzie urgenti al Governo.

TARANTO- Tensione alle stelle allo stabilimento siderurgico. Dopo l’assemblea davanti alla portineria imprese dell’ex Ilva di Taranto, i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell’appalto, con astensione dal lavoro a partire dalle ore 9 di oggi fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta e hanno annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari per evidenziare la gravità della situazione.

LE RAGIONI DEGLI SCIOPERI E DEI BLOCCHI STRADALI PER L’EX ILVA DI TARANTO E IL NODO DELL’AREA A CALDO

«Sia chiaro che non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori», sottolineano con fermezza Fim, Fiom, Uilm e Usb nella comunicazione ufficiale di sciopero. La mobilitazione è esplosa contro il rischio concreto di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai dell’appalto, conseguenza diretta della fermata dell’area a caldo dello stabilimento disposta dalla Corte d’Appello di Milano entro la fine di ottobre.

L’ATTESA PER IL TAVOLO A PALAZZO CHIGI

Ad aprire la settimana è dunque la linea dura dell’indotto, mentre per la giornata di domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo confronto sull’ex Ilva tra l’esecutivo e le parti sociali. Fino a ieri, tuttavia, non risulta pervenuta alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d’Italia. «Il tempo è scaduto», hanno ribadito i rappresentanti dei lavoratori, chiedendo garanzie occupazionali immediate, misure a tutela del reddito e un piano industriale chiaro per il rilancio di Taranto. Al centro delle rivendicazioni resta prioritario il blocco immediato di tutte le procedure di licenziamento nell’appalto.