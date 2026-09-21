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65ª edizione del Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia: dal 24 al 27 settembre studiosi italiani e stranieri si confronteranno a Taranto su giochi, atletismo e cultura sportiva nel Mediterraneo antico. Un appuntamento che intreccia la storia millenaria della città con l’eredità dei XX Giochi del Mediterraneo appena conclusi.

TARANTO – Taranto torna al centro della riflessione internazionale sulla Magna Grecia e lo fa partendo da uno dei temi che più profondamente hanno attraversato la cultura del mondo antico: il rapporto tra sport, competizione, religione e società. Dal 24 al 27 settembre la città ospiterà la 65ª edizione del Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia. L’edizione di quest’anno è dedicata a un tema che intreccia archeologia, storia, cultura e contemporaneità: “Giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico”.

Un tema di particolare attualità per una città che ha appena vissuto i XX Giochi del Mediterraneo. Il convegno mette così in dialogo due epoche apparentemente lontane, ma accomunate dalla centralità dell’agonismo: da una parte le competizioni atletiche del mondo greco, dall’altra lo sport contemporaneo come occasione di incontro tra popoli e culture del Mediterraneo.

Magna Grecia, Taranto torna capitale degli studi sull’atletismo antico: quattro giorni tra storia, archeologia e sport

I lavori si apriranno giovedì 24 settembre, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, con due conferenze inaugurali. Al centro ci saranno il rapporto tra gli agoni antichi e i giochi moderni e il complesso legame tra atletismo, feste e religione nel mondo greco. La giornata proseguirà con la relazione della Soprintendenza. Successivamente, si sposterà all’ex convento di Sant’Antonio, dove sono in programma la mostra fotografica “Mediterraneo tarantino, il patrimonio sommerso della città dei due mari” e il talk “Oltre il traguardo: storia e attualità dei giochi atletici”.

Venerdì 25 settembre il programma entrerà nel vivo con la sezione dedicata a “Gli agoni nel mondo greco”. Nel pomeriggio, l’attenzione si concentrerà sulla rappresentazione e sulla celebrazione dell’atleta attraverso linguaggi diversi: poesia, filosofia, scultura, immagini e iscrizioni, testimonianze capaci di raccontare non soltanto la competizione, ma anche il ruolo sociale e culturale dell’atletismo nell’antichità.

La giornata si concluderà al MArTA, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con la visita alla mostra “L’arte della vittoria. Atleti e competizioni nel Mediterraneo”.

Dalla Grecia alla Magna Grecia

Sabato 26 settembre il focus si sposterà sulla sezione “Atleti, atletismo e giochi in Magna Grecia”, riportando il centro della riflessione proprio nei territori che furono protagonisti della presenza e della cultura greca in Occidente. Il programma proseguirà a Bari, con una tavola rotonda dedicata alle evidenze archeologiche e la visita alla mostra “Athletés. L’icona oltre il tempo”. Un percorso che conferma la volontà del convegno di collegare ricerca scientifica, patrimonio archeologico e valorizzazione culturale. La giornata conclusiva, domenica 27 settembre, si svolgerà al Castello Aragonese di Taranto, con la sessione dedicata ai poster e la discussione generale.

Aldo Siciliano: «Il convegno Magna Grecia deve continuare a svolgersi a Taranto»

Il valore scientifico dell’appuntamento si intreccia con una questione più concreta: il futuro stesso del convegno e delle risorse necessarie a garantirne la continuità. A sottolinearlo è il presidente dell’Istituto per gli Studi sulla Magna Grecia, Aldo Siciliano, che rivendica il legame storico tra la manifestazione e la città. «Il Convegno Magna Grecia è nato a Taranto e deve continuare a svolgersi a Taranto», ha precisato Siciliano.

Ma accanto alla rivendicazione dell’identità tarantina dell’iniziativa arriva anche un appello sul fronte dei finanziamenti. «Come facciamo a programmare se siamo arrivati al 2026 e ancora non abbiamo avuto grandi contributi?», ha evidenziato Siciliano. Una domanda che porta il convegno oltre il calendario delle sessioni scientifiche e investe direttamente il rapporto tra ricerca, patrimonio culturale e sostegno istituzionale.

Per quattro giorni Taranto sarà così ancora una volta luogo di incontro tra passato e presente. Gli atleti di oggi hanno appena attraversato gli impianti dei Giochi del Mediterraneo; gli studiosi si preparano ora a rileggere gli atleti di ieri, restituendo alla città una parte della sua storia più antica e, insieme, una riflessione sul significato culturale dello sport nel Mediterraneo.