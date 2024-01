4 milioni di Renault Kangoo prodotti a Maubeuge

ROMA (ITALPRESS) – Renault Kangoo ha superato il traguardo di 4 milioni di unità prodotte nello stabilimento di Maubeuge. Modello pionieristico ed emblematico dei suoi tempi, è stato un colpo di fulmine immediato ed è rimasto nel cuore di diverse generazioni. Nella versione per i clienti privati o nella veste di veicolo commerciale per rivenditori, artigiani e flotte, ha avuto un destino straordinario e un successo che lo ha reso un’icona del segmento. Ripercorriamo i 26 anni di produzione di Kangoo in uno stabilimento diventato centro di eccellenza dei veicoli. Dal 1969 sono oltre 20 i modelli leggendari come Renault 12, Renault 18, ma anche Fuego e Renault 21 Medallion che sono usciti dallo stabilimento di Maubeuge, nel Dipartimento dell’Alta Francia.

Ma è un altro il modello che è diventato il simbolo di questo stabilimento integrato nel Centro ElectriCity: Kangoo. E’ stato raggiunto il traguardo di 4 milioni di unità prodotte a Maubeuge: un record che dimostra tutto il suo successo e quanto le varie generazioni di questo modello abbiano saputo conquistare i clienti. Oltre 400 Kangoo al giorno sono assemblati sulla linea di produzione. Ogni 90 secondi esce un nuovo Kangoo! commerciali.

