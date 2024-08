A luglio in Italia Opel va di Corsa

TORINO (ITALPRESS) – Per Opel ottimi risultati di vendita a luglio in Italia con una crescita del 32% nelle immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali rispetto all’anno precedente raggiungendo una quota totale del 3,3%, corrispondenti ad una crescita di 0,7 punti percentuali. Il risultato è guidato in particolar modo dalla vendita delle vetture, che hanno visto crescere le immatricolazioni del 43% e la quota di 0,9 punti percentuali. Grande performance della bestseller Opel Corsa che ha raggiunto risultati record: +140% nelle immatricolazioni, una quota di segmento raddoppiata (11,6%) e raccolta contrattuale a privati triplicata. Tale grande apprezzamento dei clienti italiani consente a Opel Corsa di essere la terza vettura più venduta nel suo segmento e la quinta in assoluto in Italia; inoltre Opel Corsa è la vettura tedesca più venduta in Italia.

La nuova Opel Corsa affascina con il suo rinnovato design, che include il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e la scritta Corsa posizionata con disinvoltura al centro del posteriore. Tecnologie d’avanguardia rendono la guida più rilassata. La nuova Opel Corsa offre una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e uno schermo touch a colori, fino a 10″. Anche i fari a matrice di Led Intelli-Lux LED, che Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED. La più recente interpretazione della piccola bestseller vanta tecnologie avanzate anche sotto il cofano. Opel Corsa Electric è ora dotata di maggiore potenza e di una batteria migliorata che consente un’autonomia di 402 chilometri. Anche altri motori sono una vera novità. Opel Corsa è il primo modello della Casa disponibile anche in versione ibrida con un sistema a 48 V che non necessita di ricarica alla colonnina o alla wallbox. La nuova Opel Corsa offre quindi ai clienti un’ampia scelta in termini di motorizzazioni: da quella puramente elettrica a quella ibrida, fino a quella a combustione ad alta efficienza, una gamma ampia e adatta a tutte le esigenze.

“In Opel contribuiamo alla democratizzazione delle tecnologie offrendo equipaggimenti su vetture molto popolari come la nostra Opel Corsa che prima erano disponibili solo su vetture premium e di segmenti superiori. Questo approccio che fa parte della cultura Opel ha dimostrato di essere molto apprezzato dai clienti italiani che ci stanno premiando” dichiara Federico Scopelliti, Direttore del Brand Opel in Italia. Opel festeggia con entusiasmo i suoi primi 125 anni di produzione automobilistica e offre almeno un modello elettrico a batteria per ogni modello, tra cui il nuovo Opel Frontera, SUV spazioso e familiare anche sette posti, e la seconda generazione di Opel Grandland che segna una nuova era nel design del costruttore tedesco, con il nuovo frontale Vizor che guadagna la dimensione della profondità e il logo Opel illuminato.

