A Parigi Alfa Romeo Junior debutta in versione Ibrida

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Alfa Romeo ritorna al Mondial de l’Auto di Parigi con la sua gamma al completo e ben tre anteprime di grande rilievo su un esclusivo stand che trasporterà i visitatori in un viaggio immersivo nel cuore del Made in Italy, celebrando l’eccellenza artigianale e la sua tradizione culturale. Il concept dell’area espositiva, denominato “Bottega”, infatti va oltre la semplice esposizione di automobili, ed offre un’esperienza multisensoriale completa, grazie alla collaborazione con alcune delle più famose eccellenze nazionali, tra cui Alcantara, ART, Borgese, Evolution, Desire, Magna Pars, Poltrona Frau e Schedoni. Riflettori puntati sull’anteprima internazionale di nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale da 136 CV. Autentico oggetto cool ed unico, Junior offre la gamma più completa nel segmento per incontrare le necessità di ogni cliente. L’inedita compatta sportiva coniuga uno stile accattivante con la tecnologia più avanzata in termini di connettività e dinamica di guida con doppio terminale di scarico, cerchi in lega “Fori” da 18″ e pack Sport con sedili Sabelt, rivestimenti in Alcantara e caratterizzazione sportiva negli esterni impreziositi dalla nuova calandra “Legend”. Al suo fianco la nuova Junior 280 Veloce, presentata per la prima volta ad un evento pubblico francese, che si contraddistingue per il pack Sport e il tetto panoramico in vetro.

Regina dello stand sarà certamente l’iconica 33 Stradale, la fuoriserie prodotta in soli 33 esemplari che assume il ruolo di manifesto del marchio Italiano? e dei suoi valori di Sportività, Passione e Made in Italy.

Solo 2 anni fa il progetto rappresentava un sogno. Oggi il sogno è realtà, e la prima consegna è prevista a dicembre 2024. La fuoriserie, che annovera clienti anche in Francia, sarà dunque “il cameo” dello stand Alfa Romeo. Spazio anche all’anteprima della nuova Tonale MY25. Il pluripremiato C-Suv Alfa Romeo si rinnova negli interni con un tunnel centrale ridisegnato, il nuovo selettore rotativo del cambio automatico e il rinnovato display del quadro strumenti. L’esemplare esposto è una versione Veloce in configurazione Ibrida con propulsore 1.5 turbo 4 cilindri da 160 CV con turbina a geometria variabile (VGT), abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico “P2” 48V da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1), capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

Completa l’esposizione a Parigi la Giulia Quadrifoglio Super Sport da 520CV, l’edizione speciale e limitata che, declinata anche sulla Stelvio, porge tributo alla storia sportiva del marchio celebrandone la prima vittoria alla Mille Miglia nel 1928 con la leggendaria 6C 1500 Super Sport. A contraddistinguerla un’audace reinterpretazione del logo Quadrifoglio che, per la prima volta in oltre cento anni di storia, si veste di nero.

