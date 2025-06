A Roma la “Festa delle Istituzioni. Per celebrare ciò che ci unisce”

Roma, 26 giu. (askanews) – Oltre 500 ospiti tra ministri, parlamentari, diplomatici, manager, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni civili e militari hanno partecipato ieri sera alla “Festa delle Istituzioni. Per celebrare ciò che ci unisce”, organizzata dalla rivista Formiche sulla Terrazza Caffarelli a Roma. Un’occasione per rafforzare il dialogo tra mondi diversi del Paese in un clima di confronto e coesione.

“Soprattutto nei momenti difficili come quello attuale – ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa – è opportuno mettere da parte divisioni politiche per cercare un comune denominatore”. Sul palco, accanto a La Russa, anche i ministri Daniela Santanché, Eugenia Maria Roccella, Luca Ciriani, Gilberto Pichetto Fratin, Maria Elisabetta Casellati e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“La domanda che ci dobbiamo fare è: serve oggi, per domani, più sicurezza? Per rispondere dobbiamo osservare le formiche: nella stagione buona preparano quella cattiva”, ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo sul palco. Parlando dell’importanza di una Difesa solida anche in tempi di pace, La Russa ha aggiunto: “Non c’è un supermercato dove si compra un F15 o un cannone. Le strutture si costruiscono ora, sperando di non doverle mai usare”. Un richiamo, il suo, alla responsabilità e alla lungimiranza delle istituzioni.

“Trovare ciò che ci unisce” non è una formula retorica, ma una postura. Una serata romana che ha dato corpo a un messaggio: in tempi incerti, la forza delle istituzioni è anche sapersi parlare.