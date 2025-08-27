X
<
>

Aci, La Russa “Sicurezza stradale a scuola con nuove tecnologie”

| 27 Agosto 2025 15:26 | 0 commenti

Aci, La Russa “Sicurezza stradale a scuola con nuove tecnologie”

Motori Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

RIMINI (ITALPRESS) – “Siamo convinti che bisogna rivolgersi fin dalla giovane età nelle scuole per garantire sicurezza ed educazione stradale. L‘ACI è impegnata da molti anni e ora lo sarà ancora di più. Abbiamo avviato numerosi protocolli d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e stiamo cercando di progettare nuovi programmi, concentrandoci molto anche sulle nuove tecnologie”. Così il presidente dell’Aci, Geronimo La Russa, a margine del Meeting di Rimini, sottolineando l’importanza di una cultura della sicurezza: “Se ci sarà una diffusa cultura della sicurezza stradale, le nostre strade saranno più sicure. L’ACI vuole essere accanto ai cittadini, accanto agli automobilisti, fornendo sempre migliori servizi e la giusta cultura del movimento”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Ypsilon Hybrid EcoChic, l’ibrido in stile Lancia
-------------------------
Yamaha TMAX, lo scooter sportivo sale a un livello superiore
-------------------------
Yamaha Tenere, il 28 settembre appuntamento con il Discovery Day
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA