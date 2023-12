Al via gli ordini della nuova Jeep Compass MY24

TORINO (ITALPRESS) – La versione 2024 di Jeep Compass conferma le rinomate caratteristiche off-road del marchio, ma migliora anche il comfort e la funzionalità, vantando design e qualità artigianale di livello superiore, sia all’interno sia all’esterno. Quest’ultima espressione di Compass rappresenta l’apice del progresso tecnologico all’interno della gamma Compass. “Siamo lieti di presentare la Nuova Compass MY24, la Jeep Compass tecnologicamente più avanzata di sempre, disponibile nelle versioni 4xe ed e-Hybrid. Con una gamma completamente nuova ed efficiente, si distingue per le prestazioni fuoristrada migliorate e per una guida estremamente piacevole abbinate alla sostenibilità ambientale, che confermano la nostra priorità di offrire un’esperienza di guida senza precedenti” ha dichiarato Eric Laforge, Responsabile Jeep in Europa. Nuova Compass offre più di 80 caratteristiche di sicurezza e protezione standard e disponibili su tutti gli allestimenti, tra cui: rilevazione stanchezza del conducente, Forward Collision Warning a ogni velocità con frenata attiva, frenata di emergenza automatica per pedoni/ciclisti, gestione attiva della carreggiata e rilevazione traffico posteriore. Le tecnologie all’avanguardia proposte su Compass includono un quadro strumenti digitale TFT (transistor a pellicola sottile) a colori frameless da 10,25 pollici disponibile, uno dei più grandi nel segmento, e un touchscreen per infotainment digitale di serie da 10,1 pollici, il nuovo Uconnect 5, cinque volte più veloce con wireless Apple CarPlay e Android Auto di serie e un pad di ricarica wireless disponibile, entrambi di serie su tutte le versioni del modello. Con l’obiettivo di offrire ai clienti prodotti su misura per ogni loro esigenza, nuova Jeep Compass MY24 presenta una gamma inedita, ottimizzata ed efficiente, composta da quattro allestimenti: “Altitude”, “Summit”, “Overland” e il “Trailhawk”, specifico per la guida in fuoristrada. Il livello di allestimento “Altitude” vanta eccezionali caratteristiche della livrea che ne esaltano la silhouette, tra cui fari reflector full LED signature, cerchi in lega cromati DLO da 18 pollici con pneumatici estivi e calotte specchio di colore nero lucido.

Oltre alle straordinarie caratteristiche esterne, anche gli interni offrono un design che unisce prestazioni ed eleganza. La priorità viene data al comfort, con sedili in tessuto e vinile, e un sedile del conducente con regolazione manuale a sei modalità e una regolazione lombare elettrica a due modalità, offrendo così una gamma completa di soluzioni ergonomiche. Completano il pacchetto i fari abbaglianti automatici, gli specchietti retrovisori esterni riscaldati regolabili elettricamente, l’Adaptive Cruise Control e il passive entry/Keyless Go.

Le versioni “Summit” e “Overland”, oltre alle caratteristiche tecniche ed estetiche di base dell’allestimento “Attitude”, offrono attributi unici che li distinguono l’uno dall’altro.

Il modello “Summit” presenta dettagli esterni come cerchi in lega diamantati da 19”, tetto nero bicolore, fendinebbia LED, parti inferiori verniciate in nero lucido, vetri oscurati, binari del tetto e proiettori LED. Gli interni, realizzati con pregevole fattura, comprendono confortevoli sedili ventilati in pelle, sedile del conducente elettrico a 8 regolazioni, allarme di sicurezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Il modello “Overland” privilegia le prestazioni, incorporando elementi di massima qualità. L’esterno presenta cerchi in lega neri da 17″ completati con pneumatici M+S, un paraurti fuoristrada e una maggiore altezza da terra, garantendo prestazioni elevate su qualsiasi superficie. Sono inclusi anche fendinebbia a LED e binari del tetto. Il design degli interni è minimalista ma efficiente, con finiture dedicate in tessuto o vinile per sedili che si possono pulire e lavare con semplicità.

Il modello “Trailhawk”, infine, guida l’intera gamma grazie ai suoi tratti fondamentali e a un’anima avventurosa, che lo rende adatto ad affrontare qualsiasi percorso con sicurezza, mentre le sue eccellenti caratteristiche conferiscono un design audace ed elegante. Visivamente, la livrea presenta caratteristiche che offrono fascino estetico e prestazioni, tra cui un tetto nero bicolore, cerchi in lega neri da 17″ con finitura diamantata e pneumatici M+S, vetri oscurati, proiettori LED e una decalcomania sul cofano.

Anche all’interno, il modello “Trailhawk” propone un’eccellente qualità artigianale, offrendo un comfort senza eguali a tutti coloro che scelgono di affidarsi a questo veicolo. Per migliorare l’esperienza di guida, gioca una parte fondamentale l’aggiunta di sedili in pelle ventilati e un sedile del conducente elettrico a 8 regolazioni, una piastra sottoscocca della trasmissione, una piastra sottoscocca della sospensione anteriore, una protezione della piastra sottoscocca della scatola di trasferimento, un sistema di selezione del terreno con modalità roccia e un pianale di carico regolabile in altezza. Il veicolo è inoltre dotato di allarme di sicurezza e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Sono disponibili tre pack per personalizzare la nuova Jeep Compass MY24, ognuno con una specifica missione. Il safety pack è progettato per migliorare le avventure urbane e fuoristrada dando priorità alla sicurezza e offre, tra gli altri, Blind Spot Monitoring, telecamera a 360°, assistenza al parcheggio, luci di cortesia sugli specchietti. Il premium pack offre il massimo in termini di comfort e comprende navigazione, portellone elettrico con apertura a mani libere, informazioni sul traffico, caricabatterie wireless e il nuovo sistema di Guida Autonoma di livello 2.

Il winter pack è pensato per vivere al meglio la stagione fredda e offre sedili anteriori e volante riscaldati, sbrinatore del parabrezza e tappetini all weather. Il tetto apribile a doppio pannello è disponibile come optional indipendente.

Le opzioni di colore della livrea disponibili includono Colorado Red, Alpine White, Shade Blue, Solid Black, Graphite Grey e Sting Grey (disponibili solo su Overland e Trailhawk), mentre per le sfumature interne, i clienti possono scegliere tra Black and Black e Steel Grey con impuntura Diesel Grey (per Altitude e Summit), impuntura Bronze (per Overland) e impuntura Ruby Red (per Trailhawk). Nuova Jeep Compass MY24 è disponibile con due propulsioni ibride: e-Hybrid e 4xe plug-in hybrid. Il gruppo motopropulsore e-hybrid gestisce in modo automatico la commutazione tra i sistemi di propulsione full electric, hybrid e a combustione interna, sulla base dello stato di carica della batteria a 48 V, delle condizioni di guida e di altri parametri monitorati in tempo reale. La Jeep e-Hybrid è in grado di fornire una propulsione completamente elettrica all’avvio, a basse velocità, in crociera e nelle manovre di parcheggio. Questa soluzione è progettata per ricaricare automaticamente la batteria a 48 V recuperando energia durante la frenata o la decelerazione. Questo implica libertà dalla ricarica esterna e capacità di garantire la propulsione EV. Quest’ultima utilizza entrambi i motori elettrico e termico, in cui la maggiore coppia generata dal sistema di propulsione elettrica e la possibilità di regolarla con precisione estrema garantiscono una capacità di trazione integrale ancora maggiore su qualsiasi terreno, per avventure off-road impegnative. Allo stesso tempo, si tratta di veicoli ideali per la guida di tutti i giorni in città in quanto, grazie alla tecnologia ibrida plug-in, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km in modalità ibrida e i costi di gestione sono ridotti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).