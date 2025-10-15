Al via gli ordini per la nuova Renault Clio

ROMA (ITALPRESS) – Svelata in occasione del Salone dell’Auto di Monaco, nuova Renault Clio è già disponibile agli ordini in Italia, con un’offerta ricca e complementare di Renault nel segmento B. Sono infatti disponibili due modelli E-Tech Electric – Renault 5 e Renault 4 – e due modelli Full Hybrid E-Tech – Nuova Clio e Captur. A completare l’offerta Twingo E-Tech Electric, il cui reveal sarà il prossimo 6 novembre, e che segnerà il ritorno della Marca nel segmento A.

Nuova Clio vanta un nuovo design atletico e offre un’ampia gamma di motorizzazioni, tra cui la versione Full Hybrid E-Tech, che unisce il meglio dei due mondi a livello di prestazioni (+ 15 cv, +22 Nm di coppia e un secondo guadagnato nell’accelerazione da 0 a 100 km/h, che ora si attesta a 8,3 secondi) ed efficienza (migliore della categoria, a partire da 89 grammi di CO2 e 3,9l/100 km). Con questo consumo limitato si riducono le spese dei clienti per il carburante e pertanto il TCO del veicolo è ulteriormente migliorato. Nuova Clio è un concentrato di tecnologie, fino a 29 dispositivi di assistenza alla guida e un’esperienza connessa che comprende Adaptive Cruise Control e Google integrato già dall’allestimento Techno: Nuova Renault Clio rivendica più che mai il suo status di auto versatile, moderna e tecnologicamente ambiziosa. Con 4,12 metri di lunghezza, Nuova Clio assume un profilo dinamico da berlina, assolutamente complementare rispetto alle posizioni di guida rialzate dei modelli SUV Captur e Renault 4. Offre un volume di carico generoso del bagagliaio (fino a 391 litri), grande versatilità e ricchezza di equipaggiamenti, fin dai primi livelli di allestimento.

Nuova Renault Clio offre una gamma semplice con tre livelli di allestimento ed equipaggiamenti particolarmente generosi già dall’entry level. La versione Evolution si distingue per la dotazione tecnologica particolarmente ricca: Adaptive Cruise Control, sistema di controllo avanzato dell’attenzione del conducente, freno di stazionamento automatico, display centrale da 10,1” con funzione Smartphone Replication, rivestimento della plancia in tessuto, sedile del conducente regolabile in altezza, climatizzazione manuale, sensori di parcheggio posteriori.

L’allestimento Techno registra un’ulteriore crescita del valore della vettura, inserendo: sistema multimediale OpenR Link con Google integrato (Google Maps, Google Assistant e Google Play), climatizzazione automatica, privacy glass, retrovisore interno elettrocromico, bracciolo centrale anteriore, ambient lighting a LED, MULTI-SENSE, chiave Keyless Entry, retrovisori ripiegabili automaticamente, cerchi in lega da 16”, Parking Camera, commutazione automatica degli abbaglianti/anabbaglianti, tergicristalli con sensore pioggia, 6 altoparlanti.

Con un posizionamento top di gamma, la versione Esprit Alpine vanta un look distintivo ed equipaggiamenti premium: inserti in Alcantara e finiture specifiche, pedaliera in alluminio, caricabatterie a induzione, sedile del passeggero regolabile in altezza, proiezione del logo, cerchi in lega diamantati da 18” con verniciatura fumè, logo e monogramma Clio Dark Chrome, calandra con sfumature blu e inserti grigio scisto nei paraurti, Adaptive Cruise Control intelligente e Active Driver Assist, sensori di parcheggio laterali e anteriori, sensore angolo cieco, alert di uscita sicura degli occupanti, alert di uscita dal parcheggio in retromarcia e frenata automatica d’emergenza in retromarcia.

