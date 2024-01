Al via la commercializzazione della Mazda MX-5 MY24

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mazda MX-5 MY24 è pronta per il lancio commerciale. La versione 2024 si migliora e apporta aggiornamenti entusiasmanti in termini di piacere di guida, sicurezza e tecnologia, insieme a nuovi colori per la carrozzeria e capote. Rimane fondamentale e costantemente affinata l’esperienza di guida Jinba Ittai, al centro dell’ingegneria e diventa, ora, ancora più connessa. All’interno, la guida sportiva è sostenuta dal nuovo materiale di rivestimento dei sedili, dal display multimediale più ampio e dal quadro strumenti rinnovato.

Con il Model Year 2024, la MX-5 è disponibile nelle versioni Prime Line, Exclusive Line e Homura, alle quali si aggiunge la versione speciale Kazari. Tra gli aggiornamenti della MX-5 2024 spiccano i sistemi di assistenza alla guida di serie su tutte le versioni, un nuovo comando dell’acceleratore che garantisce una maggiore prontezza di risposta, uno sterzo aggiornato – ancora più preciso e pronto – e un migliorato sistema di amplificazione del rumore del motore all’interno dell’abitacolo.

A partire dall’allestimento di base, Prime Line, la Mazda MX-5 2024 vanta il Lane Departure Warning System (LDWS) e il Lane-keep Assist System (LAS), che aiutano a mantenere la vettura nella sua corsia. Inoltre, un assistente di velocità intelligente e i fari a LED con regolazione automatica di portata – con modalità di illuminazione variabile – garantiscono in ogni momento un’illuminazione ottimale della strada e della segnaletica stradale. Dall’allestimento Exclusive, ad aggiungere un tocco glamour ma pur sempre classico, la consolle centrale è rivestita in pelle sintetica. I sistemi di sicurezza attiva includono anche l’assistenza al parcheggio (RCTA), che in retromarcia avvisa dei veicoli che sopraggiungono lateralmente, un sistema che monitora gli angoli ciechi (BSM) e che rileva potenziali pericoli durante l’apertura delle portiere. Come in precedenza, l’allestimento Homura propone numerose peculiarità sportive tra cui i cerchi in lega forgiati, l’impianto frenante Brembo con pinze rosse, i sedili sportivi Recaro e le calotte degli specchietti retrovisori nere.

Infine, il modello Special Edition, Kazari, è caratterizzato da combinazioni cromatiche esclusive con interni in pelle Nappa beige associati alla capote in tela dello stesso colore (se in versione Soft Top) o al tetto rigido di colore Nero Lucido (in caso di carrozzeria RF). Inedita è la tinta Aero Grey Metallic, che sostituisce la Platinum Quartz, e la capote della roadster MX-5 in versione speciale Kazari, che si apre e si chiude all’istante con un semplice movimento della mano, è ora disponibile in colore beige. Con il nuovo Model Year 2024, vengono introdotti due nuovi sistemi che amplificano sensibilmente il piacere e il divertimento di guida: il primo, il Track Mode, è un’evoluzione del classico DSC, che limitando l’intervento di quest’ultimo solo in caso di condizioni di guida estreme, lascia al guidatore la gestione del comportamento dell’auto, senza alcun taglio di potenza del motore.

Esclusivamente dedicato alla motorizzazione 2,0 l 184 CV con cambio manuale è, invece, il nuovo Differenziale antislittamento LSD di tipo asimmetrico (Asymmetric Limited Slip Differential) che conferisce al guidatore una maggiore sensazione di controllo dell’auto in entrata in curva e in accelerazione, una migliore agilità così come una migliore stabilità anche in rettilineo.

La Mazda MX-5 2024, sia in versione Soft Top con capote manuale in tela che RF – Retractable Fastback – con tetto rigido azionabile elettricamente, viene offerta con le due motorizzazioni Skyactiv-G da 132 CV e 184 CV associate al cambio manuale a 6 rapporti o automatico (il 6AT è disponibile solo con la motorizzazione 2,0 l in versione RF Kazari) che, grazie al peso ridotto dell’auto e alle tecnologie i-stop e i-ELOOP garantiscono prestazioni entusiasmanti associate a elevate doti di efficienza. L’icona di Casa Mazda offre prestazioni eccezionali già dalla versione 1,5 l Skyactiv-G da 132 CV, riportando una capacità di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi e una velocità massima di 204 km/h, a fronte di un consumo medio di carburante WLTP di 6,3 l/100 km ed emissioni di CO2 di 142 g/km, secondo la procedura di approvazione WLTP.

La Mazda MX-5 2024 è già ordinabile, con prezzi di listino a partire da 32.400 Euro per la versione 1,5 l Skyactiv-G da 132 CV Prime Line, fino a 41.250 Euro per la versione Homura con motorizzazione 2,0 l Skyactiv-G da 184 CV; con un sovrapprezzo di 2.500 Euro disponibile anche in carrozzeria RF – Retractable Fastback – con azionamento elettrico del tetto rigido. Le prime unità saranno disponibili a partire da marzo e tutti i clienti potranno conoscere da vicino i dettagli della versione 2024 della Mazda MX-5 nei saloni ufficiali delle principali città italiane.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).