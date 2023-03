Al via stagione 2023 della Bmw Driving Experience di Bmw Italia

MILANO (ITALPRESS) – La stagione 2023 della Bmw Driving Experience debutta il 29 marzo al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il calendario propone diversi appuntamenti per apprendere le tecniche di guida corretta e per migliorare le proprie abilità al volante. Giornate di incontro che saranno anche l’occasione per provare il piacere di guidare i nuovi prodotti Bmw, sperimentando le nuove tecnologie e il mondo della mobilità elettrica. Prosegue la collaborazione con gli istruttori professionisti di GuidarePilotare che consiglieranno ai partecipanti le tecniche per vivere appieno il potenziale delle vetture bavaresi sfruttandone l’agilità in totale sicurezza.

Oltre alle sessioni di teoria, i partecipanti avranno modo di cimentarsi nelle sessioni pratiche sui circuiti di Vallelunga, Monza e Misano.

“Grazie alla Bmw Driving Experience nel corso del 2022 sono stati erogati 2.105 corsi di guida, che dimostrano l’impegno per la sicurezza stradale di bmw, che non si conclude con la progettazione di auto all’avanguardia ma prosegue con la formazione dei guidatori – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato Bmw Italia – infatti i corsi offerti da Bmw hanno l’obiettivo di trasmettere ai guidatori i comportamenti di guida responsabile e offrire loro la preparazione necessaria ad affrontare efficacemente le situazioni di emergenza”. Bmw Italia da anni promuove l’importanza della sicurezza stradale offrendo sia le giuste tecnologie sia la formazione e la pratica alla guida.

Dal 2006 la rete di Concessionari Bmw offre a titolo gratuito Corsi di Guida ai propri clienti. Il programma di Experience Prodotto ha una durata di circa 4,5 ore, con la possibilità di iscriversi al turno delle ore 08:15 con termine alle ore 13:00 oppure a quello successivo delle ore 13:15 con termine alle ore 18:00. Ogni giorno sono previsti 100 partecipanti, divisi in due turni da 50 per un totale di 600 partecipanti all’anno. In aggiunta ai corsi di Guida Sicura a disposizione dei Concessionari Bmw, ci sarà la possibilità di acquistare dalla Bmw Driving Experience ulteriori corsi per privati ed aziende specifici per guida sicura, guida sportiva, drifting ed agonistici. Anche quest’anno i clienti che hanno acquistato l’optional M Driver Package, che include lo sblocco della velocità massima della vettura e il corso di una giornata intera presso un autodromo internazionale, hanno la possibilità di accedere al corso M Driver presso l’autodromo di Misano.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).