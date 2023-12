Albania, Tajani a militari Gdf: “L’Italia vi è riconoscente”

Tirana, 22 dic. (askanews) – Il governo italiano “vuole essere vicino a tutti i militari in missione all’estero”: “è giusto durante le festività che sentiate la vicinanza dell’Esecutivo e dello Stato italiano che vi è riconoscente per quello che fate tutti i giorni. Siete l’immagine dell’Italia e parte importante della nostra politica estera”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando a Durazzo una rappresentanza dei 24 militari della Guardia di Finanza.

“Voi, come tutti i vostri colleghi che indossano un’uniforme, siete protagonisti di missioni di pace, di missioni che servono a contrastare il traffico di esseri umani, di droga, di armi” in un contesto che spesso “non è facile”, ha sottolineato Tajani, ricordando alcune delle missioni in cui sono impegnati i militari italiani all’Estero. Tajani, tra le altre, ha ricordato la Fregata che andrà a garantire la sicurezza dei trasporti nel Mar Rosso, i militari impegnati nella missione Unifil in Libano, in Kosovo, in Bosna-Erzegovina, in Africa.

E “la presenza dei nostri militari serve ad aprire la strada alla presenza economica e politica: l’obiettivo e far crescere l’Italia”, ha aggiunto, sottolineando la presenza di tante aziende italiane in Albania.

“Attraverso di voi voglio far arrivare gli auguri del governo a tutti coloro che indossano l’uniforme, che rendono onore sempre a costo di grandi sacrifici” e il “senso di riconoscenza dello Stato e del governo”. E come “segnale di gratitudine sentita e convinta”, il governo “ha deciso di dedicare una parte della manovra al rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa”, ha concluso Tajani. I militari “danno prestigio e credibilità al nostro Paese e sono “il fiore all’occhiello” dell’Italia.