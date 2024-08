Alfa Romeo Junior si aggiudica il Design Trophy in Germania

TORINO (ITALPRESS) – La nuova Alfa Romeo Junior conquista il primo riconoscimento al suo design grazie al sondaggio dei lettori della rivista specializzata tedesca Auto Zeitung. La nuova compatta sportiva si aggiudica il Design Trophy, riconoscimento per il migliore design nella categoria “Small Cars/City Cars/Compacts”. In totale erano in lizza 63 modelli concorrenti. Le sue dimensioni compatte racchiudono in sè l’unicità del design made in Italy del Centro Stile Alfa Romeo, originale e moderno che si declina in equilibrio delle proporzioni, purezza nelle linee e cura nella qualità delle superfici. E’ questa la “pelle” che gli stilisti Alfa Romeo hanno modellato con cura artigianale sulle parti meccaniche, distaccandosi completamente dai concetti di fredda razionalità in voga nella categoria, per dare vita a un design sinuoso, che cattura lo sguardo al primo incontro.

Un linguaggio di design fortemente emozionale con elementi stilistici funzionali radicati nell’heritage del marchio come l’iconica “Coda Tronca”, esempio lampante di stile e funzionalità. La coda tronca, infatti, oltre ad omaggiare vetture iconiche come la leggendaria Giulia TZ, è funzionale ad una migliore aerodinamica che ne garantisce maggiore velocità, agilità ed efficienza. Lo “sguardo” deciso del frontale con la fanaleria “3+3” ed i gruppi ottici Full Led Matrix adattivi rappresentano una firma caratteristica così come il leggendario scudetto per la prima volta disponibile in due varianti, denominate Leggenda e Progresso. La prima variante, Leggenda, prevede una griglia nera impreziosita dalla firma Alfa Romeo in caratteri corsivi, che evoca le sportive Alfa Romeo degli anni Venti e Trenta del secolo scorso. La variante Progresso, ispirata direttamente alla nuova Alfa Romeo 33 Stradale, offre una reinterpretazione estremamente audace e sportiva di croce e biscione. Negli interni, si percepisce subito la meticolosa cura dei dettagli, l’elevata qualità dei rivestimenti e l’avvolgente sensazione di trovarsi in una comfort zone dall’indole sportiva e dalla qualità spiccatamente italiana.

