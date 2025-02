Alfa Romeo, Porte Aperte nel weekend per gamma elettrica e ibrida

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo accelera verso il futuro con un nuovo Porte Aperte pensato per tutti coloro che desiderano scoprire il lato più innovativo e sostenibile del marchio. Le concessionarie Alfa Romeo in tutta Italia apriranno le porte anche sabato 15 e domenica 16 febbraio, per un’esperienza unica, all’insegna delle nuove tecnologie in ambito automotive e della sportività senza compromessi. L’iniziativa si allinea al programma “Elettrico Facile”, la nuova proposta del Gruppo Stellantis nata con l’obiettivo di semplificare il passaggio dai motori termici alle soluzioni ibride ed elettriche. Durante il weekend, i clienti potranno scoprire peculiarità e caratteristiche delle vetture Alfa Romeo ibride e 100% elettriche, grazie soprattutto al supporto dei Driver Expert presenti, che ne evidenzieranno performance, design e innovazioni tecnologiche. Svolgendo un test drive di 30 minuti, i clienti potranno toccare con mano le novità della casa automobilistica italiana, testando le diverse modalità di guida proposte da Alfa Romeo e godendosi l’ebbrezza adrenalinica che solo la gamma del Biscione può regalare.

Al centro dell’attenzione saranno le vetture elettrificate del marchio, pronte a ridefinire il concetto di performance sostenibile. Protagonista assoluta sarà la nuova Alfa Romeo Junior Elettrica, disponibile in due versioni: una da 156 CV con 260 Nm di coppia, pensata per il massimo equilibrio tra efficienza e piacere di guida, e la Junior Veloce da 280 CV, pura adrenalina con assetto ribassato, differenziale autobloccante TorSen di ultima generazione e sterzo ultra-preciso, vera anima sportiva del marchio. La batteria compatta da 54 kWh assicura fino a 410 km di autonomia, mentre la ricarica rapida DC permette di passare dal 20% all’80% in soli 27 minuti.

Per chi cerca un’alternativa versatile, Porte Aperte da anche la possibilità di provare i modelli ibridi del marchio del Biscione, come la Tonale Ibrida Plug-In Q4, emblema della Sportività efficiente secondo il marchio, consente ai guidatori di muoversi in totale libertà, andando incontro alle esigenze del cliente, che oggi più che mai ricerca tecnologia, comfort e sicurezza anche in una vettura sportiva.

Grazie alla nuova motorizzazione ibrida Plug-In Q4, l’Alfa Romeo Tonale offre un eccellente equilibrio tra efficienza e sostenibilità, grazie a soluzioni di elettrificazione pensate per valorizzare il marchio. Il sistema Ibrido Plug-In Q4 da 280 CV si distingue per le prestazioni e l’autonomia, combinando un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri, abbinato a un cambio automatico a 6 marce che trasmette la potenza alle ruote anteriori, con un motore elettrico che sviluppa una potenza di 90 kW e una coppia di 250 Nm, che agisce sulle ruote posteriori. Inoltre, Tonale Ibrida Plug-In Q4 assicura il caratteristico piacere di guida Alfa Romeo grazie al sistema di trazione integrale Q4, garantendo un’agilità, una leggerezza e una dinamica di guida da best in class.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, l’unica nella categoria delle compatte premium a offrire anche la variante a trazione integrale Q4 con gestione automatizzata dell’asse di trazione posteriore, amplia la gamma di Junior e consente ai clienti di scegliere liberamente la motorizzazione più adatta al proprio stile di vita e alle proprie esigenze. Il nuovo modello ibrido, dotato di un sistema ibrido da 48V, combina un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW, per una potenza combinata di 145CV. In particolare, il sistema ibrido della Junior Q4 combina i due motori elettrici posizionandone uno sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo sull’asse posteriore garantendo una trazione senza collegamento fisico tra i due assi. Questa configurazione consente una distribuzione ottimale della coppia e garantisce una trazione eccellente in tutte le condizioni di guida.

In altre parole, la Junior Ibrida Q4 rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca un’auto versatile, capace di rispondere a ogni esigenza di guida e missione professionale, risultando ideale anche per flotte aziendali e il settore business.

Grazie a “Elettrico Facile”, Alfa Romeo offre un ecosistema di servizi innovativi che rendono la transizione all’elettrico più semplice che mai. Tra questi, formule di finanziamento flessibili, pacchetti di noleggio su misura e l’app Free2Move Charge, che permette di accedere a oltre 740.000 punti di ricarica in tutta Europa con un unico sistema di pagamento. Inoltre, i servizi Connect PLUS garantiscono un’esperienza digitale avanzata, con navigazione intelligente e pianificazione degli itinerari ottimizzata per i veicoli elettrici.

