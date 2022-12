Alla scoperta dell’Europa Centrale con l’Electric Travel Guide Nissan

ROMA (ITALPRESS) – Nissan arricchisce di nuove destinazioni la sua Electric Travel Guide, l’applicazione progettata per aiutare i clienti di veicoli elettrici a pianificare viaggi e gite completamente sostenibili.

I nuovi itinerari proposti da Nissan fanno tappa in quattro paesi dell’Europa Centrale: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Pensata per aiutare i turisti a trascorrere vacanze più consapevoli e interessanti, l’applicazione Nissan offre un mix di cultura, cucina e natura, collegando i luoghi più importanti e caratteristici da visitare attraverso percorsi suggestivi, mettendo insieme una serie di proposte per la ristorazione, per gli hotel, per attrazioni locali e punti di ricarica per veicoli elettrici. I viaggiatori di tutto il mondo danno sempre maggiore importanza all’impatto ambientale quando pianificano i propri viaggi.

Ben otto persone su dieci (81%) preferiscono viaggiare verso destinazioni dove possono immergersi nella cultura locale, mentre sei su dieci (62%) affermano di voler essere più attenti a dove e come viaggiare. La guida contiene tante possibili mete interessanti come il famoso Teatro dell’Opera di Vienna, le impareggiabili vedute di Praga, la “Città delle cento torri”, il maestoso Castello di Budapest o il più antico parco pubblico dell’Europa a Bratislava.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

